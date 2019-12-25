Две дополнительных остановки для ВСМ намерены построить в Петербурге

Предлагается построить станции "4-й километр" во Фрунзенском районе и "Кампус" в Пушкинском районе.

В рамках проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Петербурге рассматривается возможность создания двух дополнительных остановочных пунктов, сообщил губернатор Северной столицы в преддверии ПМЭФ.

Предлагается построить станции "4-й километр" во Фрунзенском районе и "Кампус" в Пушкинском районе. Вопрос организации этих и других станций ВСМ будет решаться ОАО "РЖД" в процессе проектирования магистрали.

В настоящее время ОАО "РЖД" завершает разработку проекта планировки территории для подключения ВСМ к существующим железнодорожным путям Московского вокзала.

Ранее мы сообщили о том, что Обуховский путепровод пойдет под снос ради строительства ВСМ.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"