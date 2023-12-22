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Обуховский путепровод пойдет под снос ради строительства ВСМ
Сегодня, 12:57
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Обуховский путепровод пойдет под снос ради строительства ВСМ

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Также в мае стало известно о снятии временного запрета на разрушение здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице, 1а.

Перекрытие Обуховского путепровода с историческим мостом будет снесено для строительства новой железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Вице-губернатор Николай Линченко подтвердил эту информацию в ответе на запрос главы МО №72 Павла Швеца, который был опубликован в его Telegram-канале 31 мая.

Согласно полученному ответу от Швеца, демонтаж путепровода неизбежен из-за невозможности проведения реконструкционных работ. Работы по демонтажу планируется провести при участии силы РЖД. Пока не определены точные сроки выполнения работ, отметил вице-губернатор.

Также в мае стало известно о снятии временного запрета на разрушение здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице, 1а. Попытка снести здание была предпринята в январе 2023 года и привлекла внимание главы следственного комитета Александра Бастрыкина.

Ранее мы сообщили о том, что до конца года в Петербурге утвердят планировку территории для метро у вокзала ВСМ.

Фото: Telegram / Депутат Павел Швец

Теги: обуховский путепровод, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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swfrosia123
Сегодня 13:42

Итак из за ж/д с одной стороны на другую с трудом выезжают, пробки , еще и сносят мост, который необходим. 

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