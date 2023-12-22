До конца года в Петербурге утвердят планировку территории для метро у вокзала ВСМ

В соответствии с генпланом города, открытие станции "Лиговский проспект-2" запланировано на 2040 год.

До окончания 2024 года планируется утвердить проект, касающийся планирования территории, которая будет отведена под строительство линии метро с новой станцией под названием "Лиговский проспект-2", расположенной рядом с вокзалом ВСМ (Высокоскоростная магистраль). Об этом сообщили представители комитета по строительству.

В соответствии с генпланом города, открытие станции "Лиговский проспект-2" запланировано на 2040 год. Она войдет в состав Красносельско-Калининской линии метрополитена и будет следовать за станцией "Обводный канал-2".

Работы над проектом планировки ведутся компанией "Севзапинжтехнология". После окончательного утверждения проекта будет подана заявка в комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что вестибюль станции метро "Звездная" изменит режим работы с 13 мая.

Фото: Piter.TV ((носит иллюстративный характер)