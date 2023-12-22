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Вестибюль станции метро "Звездная" изменит режим работы с 13 мая
Сегодня, 10:45
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Вестибюль станции метро "Звездная" изменит режим работы с 13 мая

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Пассажиров предупредили о необходимости заранее планировать свой маршрут.

Жителей и гостей Северной столицы уведомили о будущих изменениях в работе вестибюля станции "Звездная".

Как уточнили представители ГУП "Петербургский метрополитен", из-за капитального ремонта эскалатора доступ в вестибюль будет ограничен с 13 мая по 1 июля 2024 года по рабочим дням с 07:45 до 09:00.

Пассажиров предупредили о необходимости заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что опубликованы фотографии будущего автовокзала у станции "Купчино".

Фото: Piter.TV

Теги: метро петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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