Опубликованы фотографии будущего автовокзала у станции "Купчино"

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство первого этапа автовокзала

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство первого этапа автовокзала, который будет расположен неподалеку от станции метро "Купчино".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", вокзал возведут на Витебском проспекте, участок 28, восточнее проспекта Юрия Гагарина, в районе станции метро "Купчино".

Здание автовокзала будет оборудовано всем необходимым: пассажирский зал, кассовый зал, комната матери и ребенка, комната отдыха водителей, а также административно-технические помещения. Потоки отправляющихся и прибывающих пассажиров будут разделены для максимального удобства.

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Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга