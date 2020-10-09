В рамках ПМЭФ-2024 заключили 982 соглашения на 6,4 трлн рублей

В ПМЭФ поучаствовали 21,3 тыс. человек из 139 стран и территорий, включая РФ.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей. Об этом 8 июня сообщил советник президента РФ Владимира Путина, секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

Отмечается, что "озвучены цифры, которые не являются коммерческой тайной". В ПМЭФ поучаствовали 21,3 тыс. человек из 139 стран и территорий, включая РФ, и 3,5 тыс. компаний из более чем 90 государств и территорий. Кроме того, форум освещали 4,2 тыс. представителей СМИ из РФ и зарубежных стран и территорий.

Ранее мы рассказывали о том, что ПМЭФ-2024 принес Петербургу рекордный объем инвестиций – 1 трлн 227 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Фото: Piter.TV