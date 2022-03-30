Любомиров: строительство "Санкт-Петербург Марины" начнется с гидротехники

Первым этапом станет работа над гидротехникой, затем начнется прокладка инженерной и транспортной инфраструктуры.

Соглашение о строительстве всесезонного курорта в Горской, подписанное на ПМЭФ, является продолжением работы, начатой ранее, подтвердил "Петербургскому дневнику" командор Яхт-клуба Петербурга Владимир Любомиров.

Любомиров уточнил, что первоначальное соглашение было заключено два года назад и носило декларативный характер. Сейчас же проект обретает реальные очертания.

По его словам, мастер-план практически готов, ведется работа над градостроительной документацией. Первым этапом станет работа над гидротехникой, затем начнется прокладка инженерной и транспортной инфраструктуры. Начало работ запланировано на следующий год.

Открытие всесезонного курорта "Санкт-Петербург Марина" ожидается в 2030 году. Помимо отелей и подогреваемого открытого бассейна, там появятся беговые и велодорожки, теннисный корт, киностудия, академия парусного спорта, верфь и сама марина.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подписано соглашение о создании "Лахта Центра 2" и "Лахта Центра 3".

Фото: Правительство Петербурга