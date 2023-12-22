Мастер-план развития кластера "Горская" завершат до конца июня

Проектирование нескольких объектов туристической инфраструктуры намечено начать к концу текущего года, а старт разработки проекта и строительства обеспечивающей инфраструктуры запланирован на 2025 год.

Госкорпорация "Туризм.РФ" планирует завершить разработку мастер-плана для комплексного развития туристического кластера "Санкт-Петербург марина" в Приморском районе Санкт-Петербурга до конца июня. Проектирование нескольких объектов туристической инфраструктуры намечено начать к концу текущего года, а старт разработки проекта и строительства обеспечивающей инфраструктуры запланирован на 2025 год.

После открытия кластера "Санкт-Петербург "Санкт-Петербург марина" площадью 160 га, туристический поток может превысить 1,3 млн человек в год. Изменения в Генеральный план уже внесены для реализации проекта. Планируется, что курорт будет построен в Петербурге вместе с "Газпромом" к 2030 году.

Отметим, что ранее сообщалось о планах создания курорта "Санкт-Петербурга сарина" на территории бывшей промышленной площадки "Горская" по поручению президента. Ожидается, что стоимость создания морского курорта на побережье Финского залива составит около 210 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроют 14 центров цифрового образования в 2024 году.

Фото: Правительство Петербурга