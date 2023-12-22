В Петербурге откроют 14 центров цифрового образования в 2024 году

В рамках обновления школьного образования 179 школ получили новейшее оборудование для изучения робототехники, фармацевтики, генетики и аддитивных технологий.

В Петербурге прошло совещание правительства: обсуждались планы реализации программы "Десятилетие детства", информирует пресс-служба Смольного.

Главными целями программы являются поддержка юных дарований, благополучие семей, развитие молодежи и создание условий для их роста. В городе проживает более 1 млн детей, что составляет 21,8% населения. Из них 267 тыс. посещают детские сады, более 590 тыс. обучаются в школах, 125 тыс. – в профессиональных учреждениях и 605 тыс. занимаются дополнительным образованием.

Город активно строит новые образовательные учреждения, планируя открыть 32 школы и 57 детских садов в 2024 году. За последние пять лет планируется построить 106 школ и 220 детских садов, чтобы решить проблему нехватки образовательных учреждений. С 1 сентября текущего года отменяется плата за посещение детских садов, а новые школы оборудуются спортивными залами, бассейнами и современными лабораториями.

В рамках обновления школьного образования 179 школ получили новейшее оборудование для изучения робототехники, фармацевтики, генетики и аддитивных технологий. Более 19 тыс. программ дополнительного образования реализуются в городе, а также создан региональный центр поддержки одаренных детей на базе Академии талантов.

Ранее мы сообщили о том, что в ЛЭТИ запустили студенческую мастерскую по производству рентгеновской техники.

Фото: Правительство Петербурга