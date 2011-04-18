ПМЭФ-2024 завершился губернаторским приемом

Культурная программа форума была посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) завершил губернаторский прием. В этом году он прошел во дворах Капеллы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Наша Капелла – детище Петра Первого. Это он привез на берега Невы хор государевых певчих дьяков. Они участвовали в молебне после взятия крепости Ниеншанц и в торжествах в честь основания Санкт-Петербурга 27 мая 1703 года. Сегодня Северная столица продолжает петровские традиции. Мы приветствуем наших гостей лучшими концертными программами. Губернатор Петербурга

Напомним, ПМЭФ-2024 стал рекордным для Петербурга. Объем инвестиций в экономику по контрактам и соглашениям составил 1 трлн 227 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Культурная программа форума была посвящена 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В честь Пушкинского дня на Дворцовой площади представили музыкально-поэтический спектакль "Евгений Онегин".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за 150 тыс. рублей продают зонт с ПМЭФ-2024.

Фото: пресс-служба Смольного