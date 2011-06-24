На Дворцовой площади прошел спектакль "Евгений Онегин"

Премьера спектакля состоялась в декабре 2022 года.

В рамках Петербургского международного экономического форума и фестиваля культуры "Петербургские сезоны" Театр имени Ленсовета и Капелла представили на Дворцовой площади 6 июня музыкально-поэтический спектакль "Евгений Онегин. Страницы романа" по мотивам произведения А. С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пушкинский день России – всенародный праздник, он посвящен великому поэту, которого ценят и любят во всем мире. В этом году мы отмечаем 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича. Празднуем его в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Спектакль под открытым небом в светлую пору "белых ночей" станет замечательным подарком всем петербуржцам, гостям города, участникам форума. Губернатор Петербурга

Отмечается, что премьера спектакля состоялась в декабре 2022 года. Автором идеи стала народная артистка РФ Лариса Луппиан, а режиссером – народный артист РФ Олег Леваков.

В постановке строки А. С. Пушкина соединились c великой музыкой Петра Чайковского.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть отмечает Пушкинский праздник.

Фото: Piter.TV