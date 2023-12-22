На Дворцовой пройдет спектакль "Евгений Онегин"

Праздничная программа запланирована на 6 июня.

В Петербурге пройдут праздничные мероприятия к 225-летию Александра Пушкина. Театр имени Ленсовета совместно с Капеллой представят спектакль "Евгений Онегин" под музыку Чайковского. Постановку покажут на Дворцовой площади. Спектакль можно будет посмотреть бесплатно. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В праздничную дату, 6 июня, в Музее-квартире писателя на набережной реки Мойки пройдет акция "Приношение поэту". Всероссийский музей Пушкина покажет воссозданные на втором этаже комнаты Царскосельского лицея и отреставрированный дом Китаева, больше известный как "Дача Пушкина".

Ранее мы писали, что дочь Вячеслава Пакулина через суд потребовала от Русского музея вернуть картины отца.

Фото: Pxhere