Дочь Вячеслава Пакулина через суд потребовала от Русского музея вернуть картины отца

Первая его персональная выставка в Русском музее состоялась в 2021-2022 годах.

Дзержинский районный суд Петербурга рассматривает иск 76-летней Любови Пакулиной – дочери художника Вячеслава Пакулина, к Русскому музею. Женщина требует вернуть четыре картины отца, пишет 27 мая "Деловой Петербург".

Наследница просит признать за ней право на следующие работы: "Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем", "На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936", "День отдыха на островах", "Колхоз. Молотьба". Полотна находятся в культурном учреждении на временном хранении.

Вячеслав Пакулин родился в 1901 году, его не стало в 1951-м. Первая персональная выставка художника в Русском музее состоялась в 2021-2022 годах. В рамках экспозиции представили порядка 200 произведений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге откроется выставка "Истории Летнего сада".

Фото: Piter.TV