Сбер дополнит выставку Шишкина в Русском музее искусственным интеллектом

Выставка включает около 140 произведений Шишкина из крупнейших отечественных собраний музеев. Генеральный партнёр проекта — Сбер — дополнит выставку ИИ-гидом: технология поможет увидеть в европейских пейзажах родной русский лес и подарит новые впечатления от классического искусства.

Кусочек неба, просвечивающий через толщу крон деревьев, густые заросли травы, солнечный свет, падающий на явно холодный ручей. Каждый мазок кисти великого Шишкина погружает в бесконечное умиротворение от видов, знакомых каждому. И не важно, это лес русской или же швейцарской глубинки. К дате основания Русский музей при поддержке Сбера представил беспрецедентную по масштабу выставку произведений Ивана Шишкина. 140 произведений из крупнейших отечественных собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан и других. К слову, выбор на "царя леса" пал не просто так.

Иван Иванович Шишкин лично был на торжественном открытии Государственного Русского музея. Причем он мечтал о том, чтобы быть, говорят современники. Он много говорил о том, что нужно дожить, чтобы обязательно быть на открытии музея, задуманного императором Александром III, как главной сокровищницей русского искусства. Алла Манилова, директор Государственного Русского музея

Не обошлось и без сюрпризов. Помимо полотен великого художника, на выставке также представят технологии искусственного интеллекта Сбера. В частности, гости выставки смогут воспользоваться ИИ-гидом, который расскажет про творчество Ивана Шишкина и особенностях его произведений.

Все время во взаимодействии с Русским музеем мы пытаемся найти новые решения через новые технологии. А это зачастую позволяет в том числе и получить новые смыслы. И тогда ты не просто можешь смотреть на шедевр, на картину, ты можешь взаимодействовать с этим шедевром. Такие выставки, такие проекты позволяют сохранить культурное наследие. А применение технологий в этих проектах не отдаляет людей от искусства, а наоборот позволяет получить и новые эмоции, и новые впечатления, которыми можно поделиться с окружающим, а значит, еще больше и больше людей вовлечь в искусство. Сергей Тютин, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка

А потому, чтобы разглядеть в альпийских или немецких пейзажах тот самый, родной русский лес, не нужен взгляд великого художника. Технология Сбера покажет то, что искал Шишкин: кусочек неба, знакомый каждому с детства.

