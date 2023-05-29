Выставку Василия Сурикова в Русском музее посетили более 330 тыс. человек

На выставке представили свыше 120 произведений живописи и графики из собрания ведущих музеев страны.

Выставку Василия Сурикова в Русском музее в Петербурге с 1 декабря 2023 года по 10 июня 2024-го посетили 334 тыс. человек, что является рекордом для культурного учреждения.

В пресс-службе Русского музея отмечается, что на выставке представили свыше 120 произведений живописи и графики из собрания ведущих музеев страны. В их числе – "Переход Суворова через Альпы", "Покорение Сибири Ермаком", "Взятие снежного городка" и "Боярыня Морозова".

Еще одно принадлежащее кисти художника крупномасштабное полотно – "Степан Разин" – предстало после сложной реставрации, осуществленной лучшими специалистами Русского музея, в том виде, в каком его видел сам Суриков и его современники. Пресс-служба Русского музея

Также уникальной частью экспозиции стало генеалогическое древо Суриковых – Кончаловских − Михалковых, которое Русский музей получил от Никиты Михалкова на время выставки. Ранее объект не представляли широкой публике.

Генеральным спонсором выставки стал Банк ВТБ.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открылась интерактивная выставка "Сказка о царе Салтане".

Фото: пресс-служба Русского музея