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В Петербурге открылась интерактивная выставка "Сказка о царе Салтане"
Сегодня, 9:30
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В Петербурге открылась интерактивная выставка "Сказка о царе Салтане"

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Выставка находится на Стрельнинской улице, дом 11. Вход бесплатный.

В Петербурге открылась  выставка "Сказка о царе Салтане". Проект предполагает интерактивный формат. У каждого желающего теперь есть возможность прикоснуться к сказке. 

Выставка создана в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Она помогает людям с особенностями здоровья знакомиться с героями и атмосферой знаменитого произведения.

Экспонаты — тактильные декорации, воссозданные по сюжету сказки. Все арт-объекты можно трогать. Например, высокие окна, под которыми сидели три девицы, бочку царя Салтана и фигуры 33 богатырей.

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Выставка находится на Стрельнинской улице, дом 11. Вход бесплатный.

Ранее мы писали, что симфонический оркестр Ленобласти представил спектакль "Руслан и Людмила".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: выставка, пушкин, сказка о царе салтане
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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