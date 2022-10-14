Симфонический оркестр Ленобласти представил спектакль "Руслан и Людмила"

В основе сюжета — традиционное противостояние добра и зла. Волшебник Финн, колдунья Наина и чародей Черномор магией влияют на мысли и поступки людей.

В Приоратском парке Гатчины в рамках 225-летия со дня рождения Пушкина состоялся музыкальный спектакль "Руслан и Людмила". Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

Постановку по мотивам одноименной оперы Михаила Глинки на текст Александра Пушкина представил Симфонический оркестр Ленинградской области под управлением главного дирижера Михаила Голикова совместно с артистами ФДМ.

Музыкальный коллектив давно и успешно проводит выступления на открытом воздухе. Однако в случае со спектаклем жанр open-air накладывал дополнительные сложности: огромное пространство, никаких привычных театральных рамок и художественного света. Авторам пришлось находить оригинальные решения.

В основе сюжета — традиционное противостояние добра и зла. Волшебник Финн, колдунья Наина и чародей Черномор магией влияют на мысли и поступки людей. Но можно ли заколдовать по-настоящему доброго человека? В итоге оказывается, что важнее другая борьба — разворачивающаяся внутри каждого. Выбор предстоит делать самим героям: быть подлыми малодушными трусами или теми, кто глубоко верит и защищает любовь.

Оживляли пушкинские страницы оркестр, хор, балет, артисты. Сюжетные линии в спектакле были бережно сохранены, но действие получилось более динамичным. В отличие от классической четырехчасовой оперы спектакль длился около двух, а некоторых представителей оперного жанра заменили драматическими исполнителями.

Мы ввели в оперу Михаила Ивановича Глинки драматическую роль — рассказчика. Он соединяет в себе и повествователя сказки, и роль Финна, который сопровождает героев на протяжении всего сюжета большой обычной оперы, которую мы немножко сократили. Михаил Голиков, дирижер

Увлекали в атмосферу сказки не только музыка и артисты, но и декорации. Действие разворачивалось на фоне размещенных на сцене огромных инсталляций ладоней.

Человеческая рука — как символ, который каждый прочтет по-своему. По нашей задумке, открытая ладонь — символ добродетели, покровительства, дружелюбия, но в определенный момент та же самая ладонь может стать олицетворением обмана, коварства, недоброжелательности, порока. Александра Победоносцева, режиссер-постановщик

Симфонический оркестр Ленинградской области не впервые осмысляет творчество великого классика. В творческой биографии коллектива "Сказка о царе Салтане", "Пиковая дама", "Евгений Онегин" и другие. Каждый раз симфоническая музыка, сплетаясь с пушкинским текстом, рождает абсолютно актуальные и современные сюжеты.

Художественный руководитель и дирижер-постановщик — Михаил Голиков.

Режиссер-постановщик — Александра Победоносцева.

Художник-постановщик — Алеся Исаева.

Балетмейстер-постановщик — Дария Нигматуллина.

Хормейстер — Даниил Капусто.

Главные роли исполнили: солист Мариинского театра Мирослав Молчанов (Руслан); артисты Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга: Любовь Райская (Людмила), Полина Новикова (Ратмир), Надежда Вазагова (Горислава), Александр Минченко (Фарлаф), Екатерина Шигапова (Наина), Константин Сироткин (Финн).

Ранее мы писали, что в Строгановском дворце открылась выставка в честь 225-летия Пушкина "Он победил и время и пространство…".

Фото: предоставлено организатором