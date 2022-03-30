В Строгановском дворце открылась выставка в честь 225-летия Пушкина "Он победил и время и пространство…"

Выставка стала первой крупной экспозицией, посвященной великому русскому поэту, которая проходит в стенах Русского музея.

В Строгановском дворце открылась выставка, приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Экспозиция под названием "Он победил и время, и пространство…" начала свою работу 6 июня, в день рождения поэта, благодаря поддержке ПАО "Газпром", пишет spb.aif.ru.

Выставка стала первой крупной экспозицией, посвященной великому русскому поэту, которая проходит в стенах Русского музея. На ней представлено более 400 экспонатов, большинство из которых предоставлены собранием самого музея. Среди них есть живописные работы, скульптуры, графика, предметы декоративно-прикладного и народного искусства. Многие из этих работ ранее не демонстрировались широкой публике, так как хранились в музейных фондах.

Посетители выставки могут увидеть не только портреты самого поэта, но и изображения его современников, виды Петербурга пушкинской эпохи, иллюстрации к произведениям, ставшим классикой русской литературы. Работы таких художников, как Владимир Боровиковский, Орест Кипренский, Александр Орловский, Андрей Мартынов, Григорий Гагарин, Иван Айвазовский, Илья Репин, Василий Суриков, Виктор Попков, Евсей Моисеенко, помогают воссоздать историко-культурную атмосферу, в которой формировался и расцветал талант Пушкина.

Среди ключевых экспонатов выставки стоит отметить гравюру Егора Гейтмана "Портрет А. С. Пушкина в юности", авангардную ксилографию Павла Павлинова, необычный портрет кисти Василия Савинского, лирический пейзаж Виктора Попкова "Осенние дожди", скульптуры Ивана Витали, Паоло Трубецкого и знаменитую панораму Петербурга, созданную Василием Садовниковым.

Ранее мы сообщили о том, что в Екатерининском парке установили памятный знак, посвященный Пушкину.

Фото: пресс-служба Русского музея