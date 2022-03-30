В Екатерининском парке установили памятный знак, посвященный Пушкину

В основе композиции – цитата Анны Ахматовой из стихотворения "В Царском селе": "Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни".

Музей-заповедник "Царское Село" установил в Екатерининском парке памятный знак, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину и его лицейским годам. Об этом сообщила пресс-служба музея.

В основе композиции – цитата Анны Ахматовой из стихотворения "В Царском селе": "Здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни". Поэтому скамью недалеко от Камероновой галереи теперь украшают бронзовые треуголка, раскрытая книга и яблоки, которые лицеисты рвали в царскосельских садах.

Автор памятного знака – Татьяна Кунчукина, скульптор-стажер Творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств.

В первоначальном эскизе была идея "соединить" шинель, треуголку, томик. После обсуждения от шинели решили отказаться. И родилась идея с яблоками – такое игривое решение. Во время работы над памятным знаком я изучала исторические источники, работала в библиотеке Российской академии художеств. Если вы владеете французским языком, то в томике Парни сможете прочитать отрывок из поэмы "Война богов". Татьяна Кунчукина, автор памятного знака

Ранее в Камероновой галерее открылась экспозиция "Поэт и царь".

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Фото: ГМЗ "Царское Село"