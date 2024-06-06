В Камероновой галерее открылась экспозиция "Поэт и царь"

Выставка рассказывает о счастливом юношестве классика в стенах известного лицея. Посетители узнают много нового о взаимоотношениях Александра Пушкина с императорами и великими князьями.

В ГМЗ "Царское Село" открылась выставка "Поэт и царь". Совместная экспозиция заповедника и Всероссийского музея А.С.Пушкина находится в Камероновой галерее. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

Главным героем выставки является Александр Сергеевич Пушкин, считавший Царское Село своим поэтическим Отечеством. Выставка рассказывает о счастливом юношестве классика в стенах известного лицея. Посетители узнают много нового о взаимоотношениях Александра Пушкина с императорами и великими князьями. Экспозиция включает личные вещи поэта, прижизненные издания и портреты, архивные документы, мемориальные предметы членов императорской семьи.

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Видео: Telegram / Пушкинский район СПб