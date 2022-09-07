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В Петербурге 12 июня пройдет Фестиваль духовых оркестров
Сегодня, 16:51
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В Петербурге 12 июня пройдет Фестиваль духовых оркестров

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На празднике выступят  лучшие военные музыканты страны. На сцену выйдут более 400 артистов.

В День России 12 июня в Петропавловской крепости пройдет Фестиваль духовых оркестров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма. 

На празднике выступят  лучшие военные музыканты страны. На сцену выйдут более 400 артистов. Они исполнят произведения, на создание которых композиторов вдохновил Петербург. 

Концерт начнется в 15:00, а завершится в 18:00. Вход свободный. Специальный гость фестиваля — Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки города Пинска из Беларуси. Завершится праздник маршем "Прощание славянки".

Ранее мы писали, что на Елагином острове пройдет выставка "Стекло и керамика в пейзаже + металл, текстиль".

Фото: Pxhere

Теги: день россии, петропавловская крепость, фестиваль духовых оркестров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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