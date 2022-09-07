В Петербурге 12 июня пройдет Фестиваль духовых оркестров

На празднике выступят лучшие военные музыканты страны. На сцену выйдут более 400 артистов.

В День России 12 июня в Петропавловской крепости пройдет Фестиваль духовых оркестров. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

На празднике выступят лучшие военные музыканты страны. На сцену выйдут более 400 артистов. Они исполнят произведения, на создание которых композиторов вдохновил Петербург.

Концерт начнется в 15:00, а завершится в 18:00. Вход свободный. Специальный гость фестиваля — Концертный оркестр духовой и эстрадной музыки города Пинска из Беларуси. Завершится праздник маршем "Прощание славянки".

Ранее мы писали, что на Елагином острове пройдет выставка "Стекло и керамика в пейзаже + металл, текстиль".

Фото: Pxhere