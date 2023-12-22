Правила бесплатного посещения Русского музея изменились для льготников

Вход в учреждение "систематизировали для льготных категорий горожан" в связи с ростом посещаемости.

В Петербурге с 5 февраля отменили бесплатное посещение Русского музея для ряда льготников. Об этом рассказал депутат городского ЗакСа Борис Вишневский в своем tg-канале.

По словам Бориса Вишневского, к нему обратился многодетный петербуржец, который отметил, что его семье не удалось попасть в учреждение по льготе. Кроме того, сотрудники не предоставили документы, подтверждающие изменения.

Стало известно, что в ход в Русский музей "систематизировали для льготных категорий горожан" в связи с ростом посещаемости. Кроме того, введен новый график. Так, согласно новым правилам, многодетные семьи смогут посещать культурное учреждение только раз в месяц – 7 числа.

Борис Вишневский написал директору Русского музея Алле Маниловой с просьбой "принять решение о сохранении свободного бесплатного посещения членами многодетных семей".

По данным "Фонтанки", теперь в учреждение получится прийти без оплаты пенсионерам (каждый третий четверг каждого месяца), лицам до 18 лет и студентам (18 числа), как упоминалось ранее, многодетным семьям (7 числа), сотрудникам музеев системы Минкульта и госслужащим в области культуры, а также членам Творческого союза музейных работников (25 числа), и членам Союза художников (18 числа). График касается постоянной экспозиции музейного комплекса, в которую входят Михайловский дворец и корпус Бенуа, Михайловский замок, Строгановский дворец и Мраморный дворец.

Ранее на Piter.TV: выставку "Первозданная Россия" продлили до 3 марта.

Фото: ВКонтакте / Русский музей