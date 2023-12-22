Выставку "Первозданная Россия" продлили до 3 марта

Увидеть экспозицию можно бесплатно.

В музее "Россия — моя История" продлили выставку "Первозданная Россия" до 3 марта 2024 года. Вход на выставку свободный. Об этом сообщили в tg-канале выставочного центра.

Посетители выставки смогут увидеть все самое новое и интересное, что было снято на территории России - широкоформатные высококачественные фотографии первозданных пейзажей, диких животных, растений, природных объектов и событий. Пресс-служба музея "Россия — моя История"

Сейчас музей готовится к открытию новой выставки "Просвещение. Большие перемены". Она будет доступна посетителям с 9 февраля.

Выставка представляет собой путешествие из прошлого в настоящее и будущее системы отечественного образования в сопровождении главных героев – девочки Маши из настоящего и мальчика Вовы из будущего. Пресс-служба музея "Россия — моя История"

Ранее мы писали, что в Петропавловской крепости открыли уникальную экспозицию "Квартира смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона".

Фото: Telegram / Россия – Моя история" Санкт-Петербург