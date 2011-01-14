После ремонта в доме Бенуа льготникам предложат 68 квартир

В Петербурге завершается восстановление исторических зданий на Каменноостровском проспекте.

В августе в Петербурге планируют завершить капитальный ремонт дворовых флигелей дома Бенуа на Каменноостровском проспекте. После окончания работ приобрести жилье смогут льготные категории очередников — для них подготовят 68 квартир.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что еще несколько лет назад здания по адресам Каменноостровский проспект, 24 литера Б и 26/28 литера В находились в аварийном состоянии.

По его словам, город ставит задачу не только сохранить историческую застройку, но и вернуть эти объекты жителям, совместив восстановление архитектурного наследия с созданием современного и доступного жилья. Во время ремонта специалисты восстановили несущие конструкции, перекрытия и фасады, а также установили современные инженерные системы.

Сейчас на объекте продолжаются отделочные работы и благоустройство территории.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения движения транспорта в пяти районах Петербурга вступают в силу с 30 июня.

Фото: пресс-служба Смольного