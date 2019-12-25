Ограничения движения транспорта в пяти районах Петербурга вступят в силу с 30 июня

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.

масштабных ограничений движения транспорта в связи с ремонтными работами. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Автомобилистам рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.

Ограничения вводятся в нескольких районах города:

Красногвардейский район: С 30 июня по 20 июля будет закрыто движение у моста Александра Невского по Малоохтинскому проспекту.

Петроградский район: С 1 по 8 июля нельзя будет проехать по 2-й Березовой аллее от Каменноостровского проспекта до Летней аллеи.

Приморский район: С 1 июля по 29 августа ограничения коснутся Парашютной улицы на участке от Серебристого бульвара до улицы Маршала Новикова. Объезд будет организован по Байконурской улице, проспектам Королёва и Сизова.

Пушкинский район: В городе Пушкине с 1 по 6 июля полностью закроют для проезда Саперную улицу. Объезд будет возможен по Гусарской, Колокольному, Фуражному переулкам и далее по Красносельскому шоссе.

Центральный район: Самые длительные перекрытия вводятся в историческом центре. С 1 июля по 15 октября будет ограничено движение: по Дворцовой набережной (от Эрмитажного моста до Дворцового) и по набережной реки Фонтанки (от улицы Чайковского до Прачечного моста).

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