В Петербурге построят первый в России испытательный центр для беспилотного транспорта

Ключевым преимуществом проекта является наличие готовой инфраструктуры.

В Петербурге будет создан первый в России специализированный центр испытаний для беспилотных транспортных систем. Инициатива, одобренная на заседании рабочей группы по развитию робототехники, предполагает использование существующей базы городского "Горэлектротранса". Как уточнили в комитете по транспорту, речь идёт о создании полигона для тестирования систем автопилотирования трамваев.

Ключевым преимуществом проекта является наличие готовой инфраструктуры. Для этих целей задействуют площадку на улице Шаврова, где уже есть необходимые коммуникации: рельсы, контактная сеть и стрелочные переводы.

Глава комитета Денис Минкин подчеркнул экономическую выгоду такого подхода: если строить такой полигон с нуля, потребуется порядка 6 млрд рублей, а создание центра на нашей базе обойдётся в 1,5 млрд. Мы сразу экономим колоссальные средства. Кроме того, петербургский климат и действующий экспериментальный правовой режим создают идеальные условия для проверки автоматики в сложных погодных реалиях.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт трамвайных путей завершили в Калининском районе.

Фото: Пресс-служба Комитета по траснпорту Петербурга