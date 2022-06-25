Капремонт трамвайных путей завершили в Калининском районе

В рамках обновления специалисты демонтировали старую инфраструктуру.

В Калининском районе Санкт-Петербурга завершён капитальный ремонт трамвайных путей. Работы проводились на улице Руставели, на участке от трамвайного кольца "Ручьи" до Пискарёвского проспекта, пишет spb.aif.ru.

В рамках обновления специалисты демонтировали старую инфраструктуру. Вместо деревянных шпал были уложены современные и долговечные железобетонные. Также были смонтированы сверхпрочные рельсы, рассчитанные на интенсивный трафик и высокие эксплуатационные нагрузки. Для создания плавного хода и снижения износа подвижного состава все стыки были соединены методом алюминотермитной сварки, что позволило получить бесшовное монолитное полотно.

После проведения тестовой обкатки движение трамваев на данном участке было полностью восстановлено. В штатный режим работы вернулись маршруты №№ 9, 38, 51 и 57.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)