На Большой Охте починили навесы над скамейками

Власти оперативно отреагировали на запрос.

Во дворе одного из домов на Большой Охте завершили ремонт козырьков над скамейками, которые ранее находились в аварийном состоянии. Поврежденные конструкции с острыми сколами представляли серьезную опасность для взрослых и детей.

Как сообщила общественный деятель и благотворитель Екатерина Кондратьева, к ней обратился житель Красногвардейского района с жалобой на разбитые крыши. После этого она направила обращение в местную администрацию с просьбой устранить проблему.

Власти оперативно отреагировали на запрос. По итогам рассмотрения обращения поврежденные навесы были отремонтированы. Теперь жители дома могут комфортно отдыхать во дворе и укрываться под ними от солнца и дождя.

Екатерина Кондратьева поблагодарила администрацию Красногвардейского района за оперативное решение вопроса.

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Фото: Telegram / Екатерина КОНДРАТЬЕВА