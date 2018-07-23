Ленобласть отмечает Пушкинский праздник

Погружение в жизнь и творчество великого поэта пройдут в музее "Дом станционного смотрителя", музее-усадьбе Суйда (имение Абрама Ганнибала), музее "Домик няни А.С. Пушкина". В усадьбе "Приютино" праздничная программа рассчитана на всю неделю – с 5 по 9 июня.

Спектакли, литературно-музыкальные представления, творческие и гастрономические мастер-классы, выставки, ярмарки и концерты – 8 июня в музеях Ленинградкой области отпразднуют 225-летие со дня рождения Александра Пушкина, а в Приоратском парке Гатчины покажут музыкальный спектакль по мотивам оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила". Об этом жителям и гостям Ленинградской области рассказали в администрации 47 региона.

В музее "Дом станционного смотрителя" актеры театра "На Литейном" покажут спектакль "Станционный смотритель". Также в этот день посетители могут присоединиться к праздничной экскурсии по музею.

Музей "Домик няни А.С. Пушкина" в деревне Кобрино приготовил для гостей фольклорную программу с народными играми, хороводами и частушками, а также ярмарка ремесел.

Яркая программа ждет гостей музея-усадьбы "Суйда" – имения знаменитого "Арапа Петра Великого" – прадеда Александра Пушкина. Участники сыграют в интерактивную семейную игру и послушают классическую и народную музыку.

Литературно-художественный музей-усадьба "Приютино" – имение друзей поэта, семьи Олениных, пройдет пушкинская неделя: с 5 по 9 июня. В программе – открытый микрофон, интерактивные экскурсии для семей с детьми, концерт музыкальной классики для детей с родителями и спектакль "Граф Нулин" театра "На Литейном".

В Приоратском парке праздничная программа начнется в 14:30 у Водонапорной башни с детской программы. В 15:00 на площадке вблизи Гатчинской школы № 4 развернется кинозал под открытым небом. На большом экране покажут мультфильмы по сказкам Пушкина и фильм Игоря Угольникова "Учености плоды" о спасении экспонатов Пушкинского музея в селе Михайловское во время Великой Отечественной войны. В 18:00 начнется музыкальный спектакль по мотивам оперы Михаила Глинки "Руслан и Людмила".

В Приоратском парке с 1 июня начал работать кинотеатр под открытым небом. С полным расписанием показов можно ознакомиться на сайте.

Фото: правительство Ленобласти