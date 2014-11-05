В Петербурге за 150 тыс. рублей продают зонт с ПМЭФ-2024

Отмечается, что, "купив зонт, вы будете скрываться от денег, которые на вас польются".

В Петербурге на Avito продают за 150 тыс. рублей зонт-трость с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Предмет имеет символику "Росконгресса".

Зонт коллекционный с форума ПМЭФ. Его держал один из шейхов. Он заряжен на богатство. Текст объявления с Avito по Петербургу

Кроме того, отмечается, что, "купив зонт, вы будете скрываться от денег, которые на вас польются". Он является "оберегом от бедности".

Зонт можно купить в подарок девушке, и она сразу станет вашей, так вы покажете, что были на ПМЭФ, и у вас НДФЛ 22%. Текст объявления с Avito по Петербургу

Ранее на Piter.TV: на Крестовском острове в рамках ПМЭФ завершилась многодневная велогонка "Золото Ладоги".

Фото: Telegram / Росконгресс Директ; Avito (Изделия из кожи)