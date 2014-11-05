Велосипедисты проехали более 1 тыс. километров по дорогам Ленобласти и Республики Карелия.

На Крестовском острове прошел заключительный этап многодневной велогонки "Золото Ладоги". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые "получили возможность прикоснуться к миру высоких скоростей большого велоспорта". "Золото Ладоги" проходит во второй раз, а в 2024 году дебютирует в программе форума.

Велосипедисты проехали более 1 тыс. километров по дорогам Ленобласти и Республики Карелия.

Чемпионы России Петр Рикунов и Андрей Степанов, а также победитель первенства России Кирилл Миллер возглавили составы своих региональных команд. Конкуренцию им составили гонщики из Белоруссии, ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии. Борис Пиотровский, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что артисты Молдавии понесут ответственность за выступление на ПМЭФ.

Видео: Telegram / Пиотровский Online