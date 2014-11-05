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На Крестовском острове завершилась многодневная велогонка "Золото Ладоги"

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Велосипедисты проехали более 1 тыс. километров по дорогам Ленобласти и Республики Карелия.

На Крестовском острове прошел заключительный этап многодневной велогонки "Золото Ладоги". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале. 

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) впервые "получили возможность прикоснуться к миру высоких скоростей большого велоспорта". "Золото Ладоги" проходит во второй раз, а в 2024 году дебютирует в программе форума. 

Велосипедисты проехали более 1 тыс. километров по дорогам Ленобласти и Республики Карелия. 

Чемпионы России Петр Рикунов и Андрей Степанов, а также победитель первенства России Кирилл Миллер возглавили составы своих региональных команд. Конкуренцию им составили гонщики из Белоруссии, ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Марокко и Сирии.

Борис Пиотровский, губернатор Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что артисты Молдавии понесут ответственность за выступление на ПМЭФ.

Видео: Telegram / Пиотровский Online

Теги: борис пиотровский, велозабег, пмэф-2024
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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