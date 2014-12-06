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Артисты Молдавии понесут ответственность за выступление на ПМЭФ
Сегодня, 19:30
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Артисты Молдавии понесут ответственность за выступление на ПМЭФ

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Речь идет об артистах государственного ансамбля "Жок".

В Молдавии власти накажут артистов государственного ансамбля "Жок" за участие в работе молдавского павильона на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Об этом 7 июня пишет ТАСС.

Это очень серьезная и неприемлемая ситуация. Конечно, будут приняты меры. <…> Очевидно, что нарушен закон и здравый смысл.

Сергей Продан, министр культуры Молдавии

Ранее мы рассказывали о том, что ПМЭФ принес Петербургу рекордный объем инвестиций – 1 трлн 227 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Было заключено 69 соглашений.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ (носит иллюстративный характер)

Теги: молдавия, пмэф-2024
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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