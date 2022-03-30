На ПМЭФ прошла сессия, посвящённая мошенничеству в цифровой и банковской сферах

Злоумышленники совершают более 20 млн звонков в сутки, они также постоянно запускают новые сценарии обмана.

На ПМЭФ прошла собственная сессия Сбера, посвящённая мошенничеству в цифровой и банковской сферах. Как отметил зампред Правления Сбербанка Станислав Кузнецов – ситуация с телефонным мошенничеством стала критической.

Злоумышленники совершают более 20 млн звонков в сутки, они также постоянно запускают новые сценарии обмана.

На днях пытались предложить трудоустроиться в известной компании на высокую позицию с хорошим заработком. И в ходе длительных контактов, нескольких контактов, вы направляете свои персональные данные, включая банковские реквизиты для того, чтобы вам зачисляли заработную плату, вам присылают приказ о вашем наначении. И вот через такой развод, через такой сценарий могут уходить достаточно крупные суммы денег. Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбера

Участие в дискуссии принял эксперт, близко знакомый с работой мошеннических колл-центров. Всего за несколько минут он смог добыть персональные данные добровольцев из зала по номерам телефонов.

В Сбере существует уникальная платформа антифрода, которая автоматически отслеживает и блокирует активности мошенников. Банк также научил свои банкоматы определять карты, через которые преступники выводят средства своих жертв.

Мы ежедневно изымаем из устройств самообслуживания Сбера в Москве и Московской области карты, которые мы научились определять как карты дропперов. Ни одной жалобы на несправедливо изъятую карту не получили. Я поддержу представителя Следственного департамента МВД в части ужесточения мер наказания за совершённые деяния в отношении телефонного мошенничества, в том числе и к дропперам. Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбера

Участники сессии предложили меры, которые, по их мнению, помогли бы решить проблему мошенничества. В итоге самым действенным решением признали объединение государства и бизнеса в борьбе с мошенничеством на базе системы антифрода.

Видео: Piter.tv