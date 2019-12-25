«Любимый Край» вложит 1,3 млрд рублей в новую фабрику в Горелово

Производственные объёмы вырастут на треть, запуск ожидается к 2028 году.

АО "Кондитерское объединение "Любимый Край"" планирует построить в промышленной зоне Горелово (Ломоносовский район Ленинградской области) производственный комплекс площадью 9,8 тыс. кв. м. Сумма инвестиций в проект составляет 1,3 млрд рублей, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

Новая фабрика под рабочим названием "Фабрика 2.0" начнёт функционировать в 2028 году. Производственные мощности увеличатся на 30%. В настоящее время ведётся подготовка проектной документации и оформление земельных документов.

В Горелово уже работает фабрика предприятия, где выпускаются товары под брендами "Посиделкино", "Штучки" и "Хватай-ка". Её годовая производительность превышает 24 тыс. тонн.

Компания ранее входила в структуру активов предпринимателя Дмитрия Костыгина, осуждённого в прошлом году по делу о мошенничестве с кредитами. Его партнёр Август Мейер остаётся связанным с предприятием — через ИП он предоставил компании заём, подлежащий возврату до 2030 года. По состоянию на конец 2024 года сумма долга составила 196 млн рублей.

С учетом широкой географии продаж предприятие имеет потенциал для расширения. Несмотря на высокую ключевую ставку, сегодня есть меры поддержки для промышленных проектов, что позволяет сделать проект более эффективным. К примеру — промышленная ипотека. Михаил Бурмистров, генеральный директор "INFOLine-Аналитики"

По итогам 2024 года "Любимый Край" задекларировал выручку в размере 2,9 млрд рублей и чистую прибыль — 190 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что три петербургских предприятия получат свыше 405 млн рублей на развитие проектов.

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