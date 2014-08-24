Санкт-Петербург привлёк 1 трлн инвестиций на ПМЭФ-2025

Это поможет реализовать новые нацпроекты и стратегических планы развития города, подчеркнул Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги Петербургского международного экономического форума 2025 года, который стал площадкой для заключения 67 соглашений на общую сумму 1 трлн 28 млрд рублей. Свыше 40 из них — инвестиционные договоры, направленные на развитие научно-производственного потенциала города.

Среди ключевых достижений форума - соглашения с ОСК по модернизации судостроения, с "Радар ммс" по развитию беспилотных систем, а также с машиностроительным дивизионом "Росатома" в энергетической сфере. Особое внимание уделено импортозамещению: "АВТОВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra, а также разработают отечественные микросхемы для проекта "Единая карта петербуржца".

Петербург расширил сотрудничество с регионами России, заключив ряд соглашений, включая совместный туристический проект с Ленинградской и Псковской областями к 225-летию А.С. Пушкина. Форум собрал более 20 тысяч участников из 140 стран и завершился грандиозным концертом "В ритме лета" на Дворцовой площади с участием российских и итальянских звезд. Официальное закрытие деловой программы ПМЭФ-2025 состоится 21 июня.

Ранее Piter.TV сообщал, что соглашение о развитии инфраструктуры "Лахта Центра" заключили на ПМЭФ.

Видео: Telegram-канал Александра Беглова