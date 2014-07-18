Соглашение о развитии инфраструктуры "Лахта Центра" заключили на ПМЭФ

Цель инициативы заключается в создании благоприятных инфраструктурных условий для функционирования общественных и деловых объектов района "Лахта Центр".

Сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума на стенде ПАО "Газпром" произошло подписание соглашения о намерениях между правительством Санкт-Петербурга и газовым холдингом.

Данный документ предполагает осуществление крупного инвестиционного проекта, направленного на формирование современной транспортной и инженерной инфраструктуры для общественного и делового комплекса "Лахта Центр" и прилегающих территорий.

Подписанты документа получили поддержку от руководства региона и корпорации: церемония прошла с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и главы правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

Цель инициативы заключается в создании благоприятных инфраструктурных условий для функционирования общественных и деловых объектов района "Лахта Центр". Реализуя проект, планируется превратить данную зону в передовую площадку, сочетающую активную общественную деятельность и комфортную среду для бизнеса.

Комплекс мер по реализации включает возведение необходимых транспортных сооружений, улучшение системы инженерных сетей, обеспечение удобных условий проживания, работы и досуга жителей нового делового квартала.

Ранее мы сообщили о том, что фармацевтическое производство появится в Пушкинском районе. Объем инвестиций – 7 млрд рублей.

Фото: Олег Золото / "Петербургский дневник"