Фармацевтическое производство появится в Пушкинском районе. Объем инвестиций – 7 млрд рублей

На заводе будут выпускать препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем.

В Пушкинском районе появится новое фармацевтическое производство компании "Фармпроект". Строительство стартует в 2025 году. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме, рассказали в Смольном 20 июня.

На заводе будут выпускать препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Также намерены производить первые отечественные дженерики. Инвестиции в проект составят 7 млрд рублей, площадь площадки – 5 гектаров. За 15 лет создадут около 500 рабочих мест.

"Фармпроект" с 2000 года производит лекарственные препараты, завод станет вторым. Первая площадка располагается на Софийской улице.

Новая производственная площадка позволит увеличить выпуск лекарственных препаратов, в том числе – из перечня жизненно необходимых, более чем в три раза. На новой площадке будут выпускаться таблетки и капсулы с пролонгируемым действием, спреи и капли для интраназального и внутриушного введения. Пресс-служба Смольного

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Фото: Telegram / Кирилл Поляков