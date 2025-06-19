Беглов рассказал о росте экономики Петербурга накануне ПМЭФ

В прошлом году на ПМЭФ было заключено 69 соглашений на сумму более 1,2 трлн рублей, что сделало Петербург лидером среди субъектов Федерации по этому показателю.

Накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на вопросы "Вечернего Петербурга". Он отметил, что в прошлом году на ПМЭФ было заключено 69 соглашений на сумму более 1,2 трлн рублей, что сделало Петербург лидером среди субъектов Федерации по этому показателю. Город опередил ближайших конкурентов — Томскую область и Москву — более чем в два раза. Экспозиционно-деловая зона, где были представлены крупнейшие инфраструктурные проекты Петербурга, также вошла в число самых популярных стендов ПМЭФ.

Беглов подчеркнул, что при поддержке президента город смог снова стать передовым и первым в России. Он отметил, что Санкт-Петербург лидирует по качеству жизни, индексу качества городской среды, уровню социальных гарантий, а также по темпам роста промышленности, научно-технологическому развитию, креативным индустриям, въездному туризму и другим важным направлениям. Беглов также отметил, что увеличение бюджета и привлечение инвестиций сыграли ключевую роль в достижении этих результатов. Объем вложений в основной капитал города вырос с 745 млрд рублей в 2019 году до 1 трлн 529 млрд рублей в 2024 году. Национальное Рейтинговое Агентство включило Санкт-Петербург в группу регионов с наиболее высокой инвестиционной привлекательностью.

Губернатор также упомянул, что президент переориентировал экономику на национальные интересы, что привело к тому, что частный капитал больше не вывозится из страны, а ищет сферы приложения внутри России. Санкт-Петербург, развивающийся как мегаполис XXI века, является одной из наиболее привлекательных локаций для инвестиций. Это было подтверждено на предыдущем ПМЭФ.

Часть соглашений, подписанных в 2024 году, уже перешла в стадию конкретного воплощения, а другая часть находится на стадии документальной отработки. Он привел примеры проектов, которые уже начали реализовываться, включая строительство новых производственных линий фармацевтических субстанций компанией "Активный Компонент", создание высокотехнологичного производства лекарственных препаратов компанией "ПОЛИСАН" и завершение строительства научно-исследовательского и научно-производственного комплекса НПО "Спецматериалы". Компания "Северсталь" уже создала новые рабочие места в рамках проекта модернизации мощностей по выпуску трубного проката.

Беглов также рассказал о других крупных инфраструктурных проектах, одобренных на ПМЭФ-2024, включая подготовку документации для башен "Лахта-Центр 2" и "Лахта-Центр 3", а также проект по увеличению мощностей порта "Бронка". Инвестору были переданы земельные участки в Петродворцовом районе для реализации этих проектов.

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Фото: Piter.TV