Представители 136 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2024

Как отметил советник президента России, секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, показатели участия и интерес к форуму достигли уровня, предшествовавшего пандемии.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) подтвердили 17 тыс. человек и 3 400 представителей СМИ из 136 стран и территорий. Об этом сообщили в Фонде Росконгресс.

Как отметил советник президента России, секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, показатели участия и интерес к форуму достигли уровня, предшествовавшего пандемии. Можно с уверенностью утверждать, что период восстановления деловой активности завершён, и мы вступили в фазу роста.

По словам Кобякова, показатели 2019 года превзойдены, что свидетельствует о востребованности форума как инструмента коммуникации мировым деловым сообществом, и интерес к нему продолжает расти.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ проверяет состояние объектов в Петербурге перед ПМЭФ.

Фото: Telegram / Росконгресс Директ