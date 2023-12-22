ГАТИ проверяет состояние объектов в Петербурге перед ПМЭФ

Согласно официальному телеграм-каналу ГАТИ, были выявлены положительные примеры сотрудничества с производителями работ, которые пошли навстречу перед важным для страны и города событием.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024 года, глава Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко провел осмотр основных маршрутов, которыми будут пользоваться участники и гости мероприятия. Такое поручение ему дал губернатор.

В ходе проверки, которая охватила более 50 км пути и свыше 100 объектов, находящихся в ведении ГАТИ, были отмечены в целом удовлетворительные условия содержания зон проведения работ, нежилых зданий и других объектов на маршрутах от аэропорта Пулково и Экспофорума до центра города.

Согласно официальному телеграм-каналу ГАТИ, были выявлены положительные примеры сотрудничества с производителями работ, которые пошли навстречу перед важным для страны и города событием. Так, Дирекция транспортного строительства завершила ремонт трамвайных путей на Садовой улице раньше срока и сняла ограничения на движение. К началу форума на этой улице также планируется нанести новую разметку.

Инспекторы ГАТИ уже приступили к устранению обнаруженных недостатков.

Ранее мы сообщили о том, что в Калининском и Московском районах ограничат движение транспорта 1 июня.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга