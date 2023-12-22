В Калининском и Московском районах ограничат движение транспорта 1 июня

Автомобилистов попросили внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

В Калининском районе специалисты занимаются производством работ по реконструкции инженерных сетей. В связи с этим с 1 по 4 июня ограничивается движение транспорта по проспекту Луначарского. Речь идет об участке от проспекта Культуры до улицы Демьяна Бедного. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В Московском районе в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничивается движение транспорта по Воздухоплавательной улице. Проезд ограничат с 1 по 30 июня на участке у пересечения с улицей Емельянова.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по Садовой улице 1 июня.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

