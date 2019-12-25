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В школе Адмиралтейского района нашли нарушения при организации питания
Сегодня, 12:34
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В школе Адмиралтейского района нашли нарушения при организации питания

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Ответственная организация должна устранить нарушения.

Прокуратура Адмиралтейского района выявили нарушения законодательства ООО "Северная столица" при организации питания школы №564. Информация об этом появилась 3-го декабря.

Нарушение требования санитарно-эпидемиологического благополучия населения создало угрозу жизни и здоровью обучающихся. По итогам проверки ведомство внесло в адрес руководителя ООО представление об устранении нарушений.

Кроме того, составлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что отравление школьников в Кронштадте привело к уголовному делу. 

Фото: pixabay.com

Теги: обучение, питание в школе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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