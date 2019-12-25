В Петербурге могут отменить заочное обучение по инженерным специальностям

Совет Федерации предложил закрыть заочные программы для будущих инженеров.

Совет Федерации предложил отказаться от заочной формы обучения по ряду инженерных и технических специальностей. Соответствующая рекомендация содержится в постановлении о повышении качества высшего образования. В документе речь идет о направлениях, связанных с обеспечением технологической независимости и лидерства России. Конкретный перечень программ пока не определен.

Помимо этого, сенаторы предложили пересмотреть систему лицензирования вузов, усилить контроль за образовательными организациями и вернуть плановые проверки. Также в рекомендациях говорится о возможном ограничении платного приема на специальности, по которым выпускников больше, чем требуется рынку труда, и повышении минимального порога ЕГЭ для поступления.

В петербургских вузах предложение об отмене заочного инженерного образования вызвало неоднозначную реакцию. Первый заместитель председателя приемной комиссии ИТМО Кирилл Александров считает, что такая форма обучения не всегда позволяет студентам получить необходимые профессиональные навыки. По его словам, заочное образование предполагает длительную самостоятельную работу и редкие встречи с преподавателями. В результате некоторые программы, особенно связанные с инженерными технологиями, могут сводиться к формальному получению диплома.

В ИТМО отказались от заочного и вечернего обучения еще около 10 лет назад. Александров отметил, что среди студентов-заочников встречаются мотивированные люди, которые не могут учиться очно, однако качество подготовки во многом зависит от их самостоятельности.

Ректор Технологического института Андрей Шевчик также считает, что отдельные инженерные направления плохо подходят для заочной формы. При этом он обратил внимание на опыт предприятий Северо-Запада, которые направляют своих сотрудников получать профильное образование без отрыва от работы.

По словам Шевчика, такие студенты уже знакомы с производственными процессами и иногда показывают результаты выше, чем выпускники школ на очном отделении. При этом на заочные программы поступают и люди без профильного опыта, которым бывает сложно освоить технические дисциплины. Поэтому ректор назвал свое отношение к инициативе Совета Федерации двойственным.

В случае отмены заочного обучения работающим специалистам придется искать другие варианты получения образования. Кирилл Александров считает, что альтернативой могут стать очные программы с применением дистанционных технологий. Некоторые университеты проводят занятия во второй половине дня, что позволяет студентам совмещать учебу с работой.

Однако дистанционный формат также имеет ограничения. По мнению Александрова, онлайн-программы не всегда способны обеспечить полноценную практическую подготовку, сформировать системное инженерное мышление и дать студентам опыт работы с современными технологиями.

Сейчас заочные инженерные программы доступны в нескольких крупных технических вузах Петербурга. В Политехническом университете Петра Великого в приемную кампанию набирали студентов на направления, связанные с биотехнологиями, металлургией, энергетикой, машиностроением, автоматизацией и информационными системами.

Заочное обучение также предусмотрено в Технологическом институте, СПбГУПТД, СПбГЛТУ имени С. М. Кирова, СПбГАСУ, ГУАПе и СПбГУТ имени М. А. Бонч-Бруевича. Среди направлений подготовки — строительство, химические технологии, электроэнергетика, теплоэнергетика, транспортные системы и безопасность производственной среды.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific