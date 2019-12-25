СберУниверситет объявил дату X конференции "Больше чем обучение"

пикеры обсудят, как сохранить веру в будущее, критическое мышление и собственную идентичность в мире, который меняет искусственный интеллект.

СберУниверситет открыл регистрацию на X конференцию об обучении и развитии "Больше чем обучение". Впервые она будет идти два дня — 23 и 24 октября — и выйдет за пределы Москвы: территориальные банки и компании экосистемы Сбера организуют очные площадки с собственными программами в разных городах, включая Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи.

Основная программа пройдёт 23 октября в кампусе СберУниверситета. Спикеры обсудят, как сохранить веру в будущее, критическое мышление и собственную идентичность в мире, который меняет искусственный интеллект. Программа разделена на три трека: "Технологии", "Человек" и "Организации".

Конференцию традиционно откроет Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. В деловой программе примут участие международные гости. Мастер-классы проведут сооснователь и генеральный директор Института готовности к будущему (Institute for Future Readiness, ОАЭ) Селина Нери, технологический предприниматель из ЮАР и бывший руководитель Google в ЮАР Стэффорд Мэйзи, а также директор по инновациям в области ИИ AI Singapore Лоуренс Лиу. Закрывающую лекцию о нейропластичности и границах человеческих возможностей прочитает американский нейробиолог Дэвид Иглмен. Кроме того, на конференции выступят крупные российские учёные, среди которых Андрей Курпатов, научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера, и Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов на биофаке МГУ.

Второй день конференции — День взаимного развития — пройдёт 24 октября в офисе Сбера на Кутузовском проспекте. Он посвящён наставникам, менторам, коучам и фасилитаторам — людям, которые помогают другим сохранить веру в себя в эпоху перемен. Участники обсудят, почему такой человеческий контакт невозможно заменить искусственным интеллектом и как измерить эффект программ взаимного развития. Среди спикеров — научный руководитель Академии потенциала человека СберУниверситета Александр Асмолов, директор Института ROI (MENA) Надир Бечини и режиссёр Алексей Попогребский.

Регистрация на каждый день конференции проходит отдельно. Онлайн-участие в оба дня бесплатное. Регистрация — на сайте конференции.

Фото: сайт конференции "Больше чем обучение"