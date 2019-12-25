Отравление школьников в Кронштадте привело к уголовному делу

Сейчас следственные органы устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к отравлению.

Следственный отдел по Кронштадтскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело после отравления учеников школы №422 к Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 12-го ноября.

По данным следствия, неустановленные сотрудники одной из организаций Петербурга оказывали услуги по организации питания школы. Контракт был заключен в период с сентября 2019-го по ноябрь 2020-го года. Услуги не отвечали требованиям безопасности.

Из-за нарушений у учащихся проявились симптомы острой кишечной инфекции, а также установлены диагнозы - гастроэнтерит.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, о случившемся в учебном учреждении стало известно 11-го ноября. За ходом дела также следит прокуратура. Школьников перевели на дистанционное обучение.

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