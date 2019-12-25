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Ученики школы в Кронштадте переходят на "дистанционку" из-за массового отравления
Сегодня, 13:29
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Ученики школы в Кронштадте переходят на "дистанционку" из-за массового отравления

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Специалисты уже отобрали пробы продуктов, из которых готовились блюда для школьников.

Учеников школы №422 в Кронштадте переводят на дистанционное обучение из-за массового отравления. Об этом в своей группе в "ВКонтакте" сообщила пресс-служба Кронштадтского района.

Сегодня, 11 ноября, группа учащихся не вышла на занятия. По предварительному диагнозу у ребят наблюдается ротавирусная этиология. 

В школу прибыли специалисты Роспотребнадзора и эпидемиологи района. Они отобрали пробы для анализа продуктов, из которых были приготовлены блюда для питания детей. 

Школьные классы изолированы. Дети между собой не общаются. По желанию родителей детей можно забрать домой.

говорится в сообщении. 

С 12 ноября школа переходит на дистанционное обучение, однако также будет организовано очное обучение с соблюдением всех мер безопасности. 

Месяц назад массовое отравление произошло в школе на Васильевском острове. 

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционное обучение, массовое отравление, отравление, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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