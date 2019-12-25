В школе на Васильевском острове у учащихся подозревают массовое отравление

На данный момент точный диагноз не установлен.

У учеников школы №15 Василеостровского района подозревают массовое отравление. Родители пострадавших написали об этом в группе "ВКонтакте "Живем на Васильевском | Васильевский остров". Дети почувствовали себя плохо накануне. У некоторых поднялась температура, была рвота.

В 3а сразу 11 человек...вечером у всех рвота началась. 2б тоже порядка 10 человек - рвота вечером-ночью-утром и температура 37-37,5. Моя дочь как раз из этой школы и в числе пострадавших, в этом году все время жалуется на еду в столовой - есть невозможно! написали родители.

Они считают, что в ухудшении состояния детей виноват поставщик еды в школу АО "Фирма Флоридан", однако официального подтверждения этого, как и отравления, пока нет.

По информации "Фонтанки.ру", в школу с проверкой отправилась представитель детского поликлинического отделения №1 Городской поликлиники №4.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге прокуратура начала проверку после падения гимназиста из окна.

Фото: Школа №15 / VK