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В Петербурге прокуратура начала проверку после падения гимназиста из окна

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Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Прокуратура организовала проверку после падения 15-летнего подростка из окна гимназии № 67 на улице Профессора Попова, 25. Об этом сообщила городская прокуратура.

По предварительной информации, восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа во время перемены. Учителя в классе не было, окно было оставлено на проветривание.

В настоящее время в школе работают полицейские и следователи. Школьника в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу Марии Магдалины.

В сентябре из окна дома на 6-ой Красноармейской выпал двухлетний малыш.

Видео: Piter.TV

Теги: выпал из окна, гимназия, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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