Школьники Петербурга отказываются от еды комбината "ТД А.П. Иванов"

Дети жалуются, что вкусовые качества блюд резко испортились.

Ученики петербургской гимназии №363, которую обслуживает комбинат "ТД А.П. Иванов", отказались есть в столовой. Дети пожаловались, что вкусовые качества блюд резко испортились. Об этом сообщается в сообществе "Школьный ревизорро" в соцсети "ВКонтакте".

Как отметила одна из матерей, чьи дети учатся в указанной гимназии, в последнее время блюда в школьной столовой состоят только из одной морковки.

Бывало и так, что и суп, и пюре, и даже котлета состояли только из одной моркови. Как итог, дети перестали ходить на обед. Заявила женщина

По словам петербурженки, ее дети не в первый раз жалуются на обеды "ТД А.П. Иванов". Она пояснила, что раньше они учились в школе №365, которую также обслуживал этот комбинат. И в этом учебном заведении качество питания оставляло желать лучшего, подытожила обеспокоенная мать.

Родители неоднократно водили детей на осмотр к отоларингологу, так как после школьной еды у них начинался отек гортани.

В антирейтинге поставщиков школьного питания, опубликованного в сообществе "Школьный ревизорро" за июль, "ТД А.П. Иванов" занял второе место по количеству жалоб на качество питания. Первое место у комбината "ТЗБ "Петроградская". В тройке лидеров также "Альфа Провиант".

Ранее Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в гатчинской школьной столовой.

Фото: pexels.com