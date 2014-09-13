Роспотребнадзор обнаружил кишечную палочку в гатчинской школьной столовой

Прокуратура проверяет работу школьных столовых Гатчины и поставщиков продуктов.

По требованию прокуратуры Ленинградской области в школьных столовых Гатчинского района и предприятиях, обеспечивающих организацию питания в образовательных учреждениях, могут пройти дополнительные инспекции в рамках проверки соответствия санитарным нормам и правилам.

Сообщается, что ранее проведённая Роспотребнадзором инспекция выявила ряд нарушений в одной из школ Гатчины и на предприятии, организующем питание детей в этой столовой. В частности, во взятых пробах была обнаружена кишечная палочка, школьное меню не соответствовало требованиям СанПина, а столовая посуда не подвергалась должной обработке. По предварительной информации, поставками продуктов в столовую мог заниматься комбинат, участвовавший в картельном сговоре с подобными предприятиями, также обслуживающими школьные столовые и ранее пойманными на аналогичных нарушениях.

По данным сведениям проводится прокурорская проверка; информация уточняется.

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